"Fomos felizes e sabíamos". Marcelo destaca dois anos de cooperação "sem problemas" com Montenegro





“Estivemos de acordo quanto ao essencial das estratégias externas e internas num momento muito difícil do mundo, da Europa e de Portugal”, vincou o presidente da República.



Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que “houve um ciclo de 50 anos na democracia portuguesa” e que Montenegro foi um dos “novos protagonistas” desse ciclo.



Falando sobre os dez anos da sua presidência, o chefe de Estado voltou a referir-se à governação de António Costa como uma época em que “éramos felizes e não sabíamos”.



Nos últimos dois anos, sob os governos de Luís Montenegro, “fomos felizes e sabíamos”, vincou.



"São duas situações complementares, ambas gratificantes", explicou Marcelo Rebelo de Sousa.





Sobre Luís Montenegro, acrescentou: "O senhor primeiro-ministro é muito rápido, é muito intuitivo, gosta de antecipar o tempo político. Outras vezes gosta de fazer esperar politicamente a comunicação social, gosta do efeito surpresa, e gere isso de uma forma que a comunicação social não pode prever, não pode antecipar".

