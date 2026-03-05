Política
"Fomos felizes e sabíamos". Marcelo destaca dois anos de cooperação "sem problemas" com Montenegro
No final de um Conselho de Ministros que presidiu, Marcelo Rebelo de Sousa trocou elogios com Luís Montenegro, com ambos a concordarem que foram "felizes" nos últimos dois anos de cooperação.
Marcelo Rebelo de Sousa presidiu esta quinta-feira ao Conselho de Ministros, o último da sua presidência. No final, o chefe de Estado destacou a “cooperação institucional permanente, sem problemas” com o primeiro-ministro Luís Montenegro ao longo de quase dois anos.
“Estivemos de acordo quanto ao essencial das estratégias externas e internas num momento muito difícil do mundo, da Europa e de Portugal”, vincou o presidente da República.
Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que “houve um ciclo de 50 anos na democracia portuguesa” e que Montenegro foi um dos “novos protagonistas” desse ciclo.
Falando sobre os dez anos da sua presidência, o chefe de Estado voltou a referir-se à governação de António Costa como uma época em que “éramos felizes e não sabíamos”.
Nos últimos dois anos, sob os governos de Luís Montenegro, “fomos felizes e sabíamos”, vincou.
“São duas situações complementares, ambas gratificantes”, explicou Marcelo Rebelo de Sousa.
Sobre Luís Montenegro, acrescentou: "O senhor primeiro-ministro é muito rápido, é muito intuitivo, gosta de antecipar o tempo político. Outras vezes gosta de fazer esperar politicamente a comunicação social, gosta do efeito surpresa, e gere isso de uma forma que a comunicação social não pode prever, não pode antecipar".
“Fomos eficazes”, salienta Montenegro
Antes das declarações de Marcelo, o primeiro-ministro agradeceu ao presidente a colaboração institucional que mantiveram durante quase dois anos e considerou que foram felizes e eficazes, muitas vezes antecipando problemas.
"Nós fomos felizes e fomos eficazes", disse Luís Montenegro a quatro dias do fim do segundo e último mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.
Com o presidente da República ao seu lado, o chefe do Governo considerou que os dois foram "resolvendo todos os problemas" que era preciso ultrapassar e "muitas vezes antecipando os problemas".
Presidente da República e primeiro-ministro falaram sentados em dois cadeirões na Sala da Lareira da residência oficial de São Bento, em Lisboa, numa conversa em registo informal.
Antes, houve uma sessão de cumprimentos ao presidente da República cessante por parte de todos os ministros e secretários de Estado do Governo PSD/CDS-PP, assim como uma foto de família.
