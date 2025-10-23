Francisco Pinto Balsemão, 1937-2025. As cerimónias fúnebres no Mosteiro dos Jerónimos

Luís Montenegro fala num "sentimento de reconhecimento de todo o povo português", pelo contributo de Francisco Pinto Balsemão "à nossa democracia, à nossa vida em sociedade, à nossa liberdade e ao nosso futuro".





"Foi também um brinde ao futuro de Portugal, porque é ao olharmos para força destas personalidades que nos inspiramos para aquilo que temos de fazer e construir", afirmou o primeiro-ministro.





Enquanto atual presidente do PSD, Montenegro relembrou que o partido "terá sempre em Francisco Pinto Balsemão o seu militante número um".

"Sentimos um grande tristeza pela sua partida, porque sentimos o orgulho que ele tinha em ser o militante número um".





Francisco Pinto Balsemão "é um dos pais do PSD".