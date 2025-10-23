pulse-iconDireto

Francisco Pinto Balsemão, 1937-2025. Cerimónias fúnebres no Mosteiro dos Jerónimos

Mariana Ribeiro Soares, Carlos Santos Neves - RTP

Realiza-se esta quinta-feira, segundo dia do luto nacional decretado pelo Governo, o funeral de Francisco Pinto Balsemão. No Mosteiro dos Jerónimos, decorre, a partir das 13h00, uma missa aberta ao público e celebrada pelo cardeal patriarca emérito de Lisboa, Manuel Clemente. Acompanhamos aqui as cerimónias.

António Cotrim - Lusa

Mosteiro dos Jerónimos
Missa terá a presença de altas figuras do Estado

Está confirmada a presença do presidente da República, do presidente da Assembleia da República e do primeiro-ministro, como indicou esta manhã a equipa de reportagem da RTP no local.
Carlos Santos Neves - RTP

Funeral de Pinto Balsemão realiza-se no segundo dia de luto nacional

Na quarta-feira, foram muitos os nomes políticos, do jornalismo e da televisão que estiveram no velório do antigo primeiro-ministro António Cotrim - Lusa

O funeral de Francisco Pinto Balsemão, reservado à família, tem lugar esta quinta-feira, segundo dia do luto nacional decretado pelo Governo. A partir das 13h00, no Mosteiro dos Jerónimos, realiza-se uma missa aberta ao público e celebrada pelo cardeal patriarca emérito de Lisboa, Manuel Clemente.

Centenas de pessoas, entre as quais figuras da política, do jornalismo e da televisão e anónimos, estiveram presentes, durante a tarde de quarta-feira, no velório de Francisco Pinto Balsemão.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, o general Ramalho Eanes, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, foram algumas das personalidades que marcaram presença.

Estiveram igualmente presentes no velório os antigos primeiros-ministros Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho. Do atual Governo passaram pelos Jerónimos os ministros dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, da Justiça, Rita Alarcão Júdice, do Ambiente e Energia, Graça Carvalho, da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, e das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.O antigo primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC morreu na terça-feira, aos 88 anos.

Compareceram ainda antiga candidata presidencial Ana Gomes, os candidatos a Belém António José Seguro, Luís Marques Mendes e Jorge Pinto.

Estiveram também nos Jerónimos os antigos ministros João de Deus Pinheiro, Fernando Faria de Oliveira, Basílio Horta, Luís Pedro Mota Soares, Pedro Siza Vieira, António Vitorino e Guilherme d'Oliveira Martins, assim como o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

O líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, e vários membros da bancada do PSD, incluindo a vice-presidente da Assembleia da República Teresa Morais, passaram pelo velório, além de Sérgio Sousa Pinto, João Soares, Isabel Soares, Pedro Roseta, Filipa Roseta e Francisco Louçã.
Visão “cosmopolita” e “universalista”
A Assembleia da República cancelou todas as sessões plenárias prevista para esta semana. O pedido foi apresentado pelo PSD e aprovado por todos os partidos com assento parlamentar.

Foi assim adiada, uma vez mais, a discussão da Lei da Nacionalidade em sede de especialidade, que deveria ocorrer esta quinta-feira. Na véspera foi cancelado o debate preparatório do Conselho Europeu.

Entrevistado no Telejornal, o primeiro-ministro quis salientar as marcas que Pinto Balsemão deixou no país, tendo sido um dos inspiradores da matriz identitária e ideológica do PPD-PSD.
Luís Montenegro evocou a visão “cosmopolita” e “universalista” do “pensamento político” do antigo governante e, em particular, o papel que este desempenhou na revisão constitucional de 1982 e no posterior processo de adesão de Portugal à CEE.

Na leitura do primeiro-ministro e líder do PSD, a liderança de Francisco Pinto Balsemão antecipou uma das décadas mais prósperas de Portugal – já com a governação de Aníbal Cavaco Silva.

c/ Lusa
Pinto Balsemão dizia há um ano que o mundo "estava feio"

Nas últimas intervenções que fez, Francisco Pinto Balsemão disse que o mundo "estava feio". A última entrevista que deu à RTP foi a propósito dos 50 anos do PSD, em maio do ano passado.

Há um ano, ao olhar para trás, o que preocupava Francisco Pinto Balsemão era o que vinha pela frente.

Na última entrevista que deu à RTP, Pinto Balsemão disse que preferia ser jornalista, mas a política percorreu a sua vida.

A importância do Governo que chefiou valeu-lhe uma homenagem,
feita pelo então primeiro-ministro, António Costa. Na altura, já tinha um olhar preocupado com os extremismos.

As últimas aparições públicas que fez foram no ano passado. Esteve ao lado do presidente da República nos 50 anos do Expresso e ao lado de Luís Montenegro no lançamento de um livro sobre os 40 anos do Instituto Sá Carneiro.

Escolheu o jornalismo, mas nunca deixou a política. Morreu conselheiro de Estado, lugar que ocupava há 20 anos e onde participou pela última vez em julho do ano passado.

A última mensagem política foi escrita há um mês. Alertava o PSD para a necessidade de "cerrar fileiras" à volta de Marques Mendes e para a urgência de combater o que chamou de "interesses políticos obscenos".
Ramalho Eanes destaca papel de Pinto Balsemão na "conquista da democracia"

António Ramalho Eanes, que esteve presente esta quarta-feira nas cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão, destacou o papel que o fundador da SIC e do Expresso desempenhou "na conquista da democracia", assim como "na conquista da liberdade de imprensa e da comunicação social".

VER MAIS
Para o antigo presidente da República, isto permitiu que Balsemão tivesse um papel importante "na politização da sociedade e na sociabilização da política".

"Todos os homens terão tido os seus defeitos e os seus erros, mas a sua ação foi extremamente importante na luta pela democracia", salientou.

Ramalho Eanes destacou ainda a ação de Pinto Balsemão enquanto primeiro-ministro, cargo que "desempenhou com patriotismo" numa altura "de grande crispação, de grandes dificuldades".

"Tem direito a permanecer na memória dos portugueses", considerou.
Pinto Balsemão. Políticos e personalidades lembram papel importante na democracia

Pinto Balsemão é lembrado pelos vários quadrantes políticos como um homem de muitas dimensões. Uma das mais importantes é a de jornalista e de pioneiro na comunicação social.

VER MAIS
"Visionário" e "homem à frente do seu tempo". Figuras do PSD reagem à morte de Pinto Balsemão

Antigos líderes e figuras históricas do PSD recordam Pinto Balsemão como um "homem à frente do seu tempo".

VER MAIS
O fundador do partido, do Expresso e da SIC foi também responsável por reformas decisivas no país.
"Apoiou-me sempre". Carlos Moedas lembra contacto com Pinto Balsemão

O presidente da Câmara de Lisboa recorda que Pinto Balsemão foi a primeira figura a quem telefonou quando decidiu candidatar-se à autarquia. Carlos Moedas acrescenta que contou sempre com o apoio do fundador do PSD.

VER MAIS
Rui Moreira. "Devemos a Balsemão a navegabilidade do Douro"

Rui Moreira sublinha que Pinto Balsemão lutou sempre pela liberdade e recorda a homenagem que a Câmara Municipal do Porto lhe fez há dois anos.

VER MAIS
