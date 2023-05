Frederico Pinheiro diz que foi ameaçado por agente do SIS

A chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas admitiu que fez o contacto para o Sistema de Informações da República e sem pedir autorização prévia a João Galamba. Eugénia Correia confirma que recebeu depois um contacto do SIS e reportou que tinha sido levado um computador com documentos classificados.