Política
Presidenciais 2026
Freguesias de oito municípios adiaram a votação e 66 seções de voto foram alteradas
Cerca de 17 freguesias de oito municípios adiaram a segunda volta das eleições para o próximo dia 15, o que corresponde a cerca de 37 mil eleitores que só vão exercer o direito de voto na próxima semana.
Foto: António Cotrim - Lusa
Além disso, 66 locais de voto foram alterados, o que leva a CNE a pedir aos eleitores para de informarem onde se devem deslocar enviando uma mensagem para o número 3838 ou que consultem o site https://www.recenseamento.pt/, onde podem obter toda a informação.
Apenas nos concelhos de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã a votação foi adiada em todas as seções de voto.
André Wemans confirmou ainda que não problemas com abertura das mesas de voto.