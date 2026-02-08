EM DIRETO
Presidenciais 2026. Eleitores escolhem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa

Freguesias de oito municípios adiaram a votação e 66 seções de voto foram alteradas

Cerca de 17 freguesias de oito municípios adiaram a segunda volta das eleições para o próximo dia 15, o que corresponde a cerca de 37 mil eleitores que só vão exercer o direito de voto na próxima semana.

Foto: António Cotrim - Lusa

O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, André Wemans, explicou à RTP que esse número representa apenas 0,3 por cento do total de eleitores inscritos.

Além disso, 66 locais de voto foram alterados, o que leva a CNE a pedir aos eleitores para de informarem onde se devem deslocar enviando uma mensagem para o número 3838 ou que consultem o site https://www.recenseamento.pt/, onde podem obter toda a informação.

Apenas nos concelhos de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã a votação foi adiada em todas as seções de voto.

André Wemans confirmou ainda que não problemas com abertura das mesas de voto.
