Gémeas brasileiras. Ex-secretário de Estado recusa ser bode expiatório

Em audição no parlamento, o antigo governante, invocou o estatuto de arguido para não responder a diversas questões dos deputados na comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras.O secretário de Estado do governo de António Costa aproveitou ainda para criticar o relatório da Inspeção-geral das Atividades em Saúde que acusa de contradições e de ser fundamentadoem meros indícios e suposições.

Lacerda Sales rejeita responsabilidades na polémica e garante que nunca falou com o Presidente da República, nem com o primeiro-ministro, nem com a ministra da Saúde. Quanto à pergunta sobre quem marcou a consulta para as gémeas, o ex-secretário de Estado remeteu-se ao silêncio.





Num outro momento da audição, em resposta a André Ventura e em jeito de desafio ao líder do CHEGA, Lacerda Sales garantiu que nunca recebeu formalmente qualquer e-mail e negou qualquer favorecimento no acesso ao tratamento.Lacerda Sales disse ainda que as crianças não passaram à frente de alguém porque não havia lista de espera.





Ao inicio da tarde desta segunda-feira, os deputados da Comissão de Inquérito rejeitaram a proposta do presidente da Assembleia da República de suspender a comissão.



Em agenda, para dia 21, sexta-feira, está marcada a audição da mãe das gémeas. Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito prosseguem até 26 de julho, depois começam as férias parlamentares.