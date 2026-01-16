Gouveia e Melo acredita que vai apanhar comboio da segunda volta "na carruagem da frente"

"Era o comboio que me levava para a Marinha", contou.



Denominou-o como "comboio da esperança" porque acredita que "precisamos de uma nova forma de transportes urbanos, transportes mais limpos, elétricos, que liguem a malha urbana e sejam transportes de qualidades".



"Eu só transporto a esperança que possamos fazer uma transformação da nossa sociedade".



Em tom irónico Gouveia e Melo disse acreditar que vai "fazer parte desse comboio e na carruagem da frente".



O almirante considera que "houve uma mudança" com as sondagens a dar vantagem a André Ventura.



"Estamos perante um cenário difícil porque poderá mesmo o André Ventura ganhar as eleições numa segunda volta", advertiu, lembrando que estas eleições deviam ser apartidárias.



"A direita quer encontrar alguém que ganhe à direita e a esquerda parece que encontrou alguém que tem esperança que ganhe à esquerda. Mas como esta eleição é de duas voltas, poderá acontecer a coisa mais inacreditável: a esquerda ganhar à primeira volta e perder à segunda".



Para Gouveia e Melo, "todos os cenários são possíveis".



Ainda assim, acredita ser a "pessoa mais bem preparada para enfrentar os novos desafios em termos de ordem internacional" e não tem dúvidas de que o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa terá uma mandato mais difícil.