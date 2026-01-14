Gouveia e Melo afasta hipótese de criar ou integrar partido se perder eleições

"Eu disse já diversas vezes que nunca faria da presidência a criação de um partido", frisou Gouveia e Melo à chegada a um jantar em Oeiras, no distrito de Lisboa, quando questionado pelos jornalistas sobre a hipótese de fundar ou integrar um partido.

No entanto, salientou, depois do percurso político que fez, quer ter "uma voz e uma participação cívica na sociedade", esclarecendo que foi isso que quis dizer numa entrevista num programa da Antena 3, insistindo que seria "fora dos partidos".

"Nunca fundando nem integrando um partido político", sublinhou.

Em entrevista ao programa "Prova Oral", na Antena 3, transmitido na terça-feira, o candidato presidencial não excluiu formar um partido, ou um movimento cívico, no caso de perder as eleições, alegando que não pode pôr de parte no futuro participar num qualquer projeto político.

Gouveia e Melo invocou experiência política que adquiriu nesta campanha eleitoral para a Presidência da República e disse: "Não ponho de parte qualquer projeto político de futuro, se isso estiver dentro da minha capacidade".