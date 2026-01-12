Gouveia e Melo afirma que Governo foi a eleições e nada disse sobre reformas estruturais

Estas posições foram assumidas pelo ex-chefe do Estado-Maior da Armada, durante uma conversa para um podcast de um grupo de estudantes da Universidade de Coimbra, gravada no histórico café de Santa Cruz.

Uma conversa que teve como tema central as condições de vida dos estudantes e a perda de talentos jovens portugueses para o exterior, algo que o almirante considerou urgente resolver para travar essa emigração, sobretudo num quadro global de elevada competição pela atração de quadros superiores.

Uma vez mais, Gouveia e Melo criticou o "sistema antigo" político que se revela sem capacidade para fazer a renovação que o país precisa e que, em contrapartida, se refugia na retórica".

Mas foi mais longe. Considerou que o Governo "foi a eleições e nada disse sobre reformas estruturais, o seu projeto eleitoral disse zero"-. E que a agora se verifica "a coincidência" de algumas que apresenta nestas eleições serem depois repetidas por adversários na corrida a Belém.

"Primeiro, quando confrontados com certos assuntos, começam por responder nim, nem sim, nem não. Depois, repetem aquilo que eu disse", sustentou.

Perante os jovens, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada também procurou garantir que sempre teve pensamento político. Porém, alegou, não o manifestou devido à sua condição de militar no ativo.

"O meu pensamento é comum desde uma faixa do PS até ao CDS", declarou.