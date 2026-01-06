Gouveia e Melo afirma que sondagens não podem manipular opinião pública

"As sondagens não podem manipular a opinião pública. Isso é que é perigoso. Porque isso é, de alguma forma, contrário ao próprio conceito de democracia e de liberdade de decisão", afirmou, sublinhando, também, que as sondagens "não podem ser um instrumento político".

Falando aos jornalistas durante uma visita à Feira de Reis, em Vila Verde, no concelho de Alijó, distrito de Vila Real, o candidato afirmnou não querer mais pronunciar-se sobre sondagens, porque a única que vai respeitar é "o resultado eleitoral que sair das urnas" no dia 18 de janeiro.

De acordo com uma sondagem feita pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF, divulgada na segunda-feira, há um empate técnico entre cinco candidatos, mas é António José Seguro (PS) quem lidera, reunindo 19,3% das intenções de voto, com uma margem de diferença mínima para Gouveia e Melo, que reúne 19,2% das intenções de voto.