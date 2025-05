Gouveia e Melo avança com candidatura à presidência da República

(em atualização)





O almirante explica que a decisão tem em conta o agravamento da guerra na Ucrânia, a tensão que se vive na Europa e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, mas diz que resulta igualmente de "alguma instabilidade interna que se tem prolongado" em Portugal.







"Todas estas coisas fizeram-me refletir e contribuíram para a minha motivação para avançar", disse Gouveia e Melo.







A candidatura será formalmente anunciada no dia 29 de maio. Na corrida a Belém, com candidatura apresentada está já o antigo líder do PSD, Luís Marques Mendes.