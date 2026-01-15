Gouveia e Melo avisa esquerda que Ventura pode vencer Seguro numa segunda volta

Gouveia e Melo fez esta alusão às sondagens que colocam Ventura e Seguro numa segunda volta das presidenciais no discurso que proferiu no final de um comício da sua candidatura, no edifício da Alfandega, no Porto.

"A esquerda pode correr o risco de acabar nestas eleições com um Presidente da República de extrema-direita, porque isso não está fora de causa. Cuidado com a inutilidade do vosso voto", declarou.

Na parte inicial do seu discurso, também de referiu à direita democrática e à "inutilidade do voto" neste setor ideológico nas eleições do próximo domingo, falando então do candidato que "confundiu os seus interesses pessoais com os interesses do Estado".

"Nesta situação, é só uma a opção: votar num candidato independente, suprapartidário, que não é contra a esquerda, que não é contra a direita, que não tem partidos e que a vitória desse candidato não é uma derrota partidária. É uma mudança para melhorar o nosso sistema", sustentou.