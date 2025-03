Gouveia e Melo evita comentar crise política mas apela a solução "urgente"

“Sobre o resto, não faço comentários. Não sou comentador”, repetiu Gouveia e Melo.



“Precisamos de estabilidade governativa”, vincou. “Essa estabilidade contribui imenso até para o nosso posicionamento internacional, uma vez que em termos internacionais vivemos também um período de forte instabilidade e de algum risco. O que é importante é que os atores decidam de forma urgente o que é que devem fazer”. vincou. “Em relação à já esperada candidatura a Belém, o almirante disse apenas que, neste momento, “os portugueses estão muito mais preocupados com assuntos mais urgentes” e insistiu na célere resolução dos problemas.





"A democracia é honrada sempre que o processo democrático está em curso. Não me parece que não esteja em curso. Esse processo tem os tem os seus tempos, no entanto, acho que todos os portugueses face à crise internacional desejam uma solução urgente que dê estabilidade e que dê credibilidade", rematou.



Questionado sobre a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, perante o impasse político, Gouveia e Melo recusou-se a comentar o que o presidente da República "faz ou não"., respondeu. E acrescentou que, "além de comentário", não faz "especulação".À margem do Congresso de Gestão em Saúde, no Porto, e questionado sobre a situação política e a possibilidade de haver eleições legislativas antecipadas, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada considerou que osSem comentar as eventuais legislativas, caso a moção de confiança do Governo seja chumbada, o almirante insistiu que “a solução tem de aparecer” e que quanto mais tarde aparecer “mais instabilidade existe”.