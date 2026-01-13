Política
Presidenciais 2026
Gouveia e Melo quer fazer "boa equipa" com PM, pede "lealdade institucional"
"Se tivesse que passar por um sítio difícil qual era o português que gostaria de ter ao seu lado para a ajudar?", pergunta Henrique Gouveia e Melo a uma feirante, numa alusão a uma frase que tem repetido nos discursos da campanha. "É difícil responder", diz a mulher, que admite que ainda não sabe em quem votar.
Foto: José Sena Goulão, Lusa
O ex-chefe do Estado Maior da Armada tem-se apresentado como o candidato certo para enfrentar os "tempos difíceis" que, diz, se aproximam. De visita à Feira de Espinho, distrito de Aveiro, distribuiu cumprimentos, deixando vários apelos à mobilização.
"Temos de empurrar logo a água toda na primeira volta", responde, quando um feirante lhe diz esperar que o almirante seja eleito "pelo menos à segunda volta". Gouveia e Melo ouviu queixas sobre o estado da saúde no país, lamentos sobre o valor das reformas e críticas aos problemas que os jovens enfrentam. Promete que será "exigente" com a governação e, na cidade natal do Luís Montenegro, diz estar convicto de que fará uma "boa equipa" com o primeiro-ministro.
"Claro que faremos uma boa equipa. Farei uma boa equipa com qualquer primeiro-ministro, porque toda a minha vida trabalhei em equipa. Ninguém consegue ir com um navio de um lado para o outro sem ser em equipa", argumentou o almirante, defendendo que, para tal, é preciso "lealdade institucional" e " vontade de fazer progredir o país".