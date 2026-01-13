Gouveia e Melo quer fazer "boa equipa" com PM, pede "lealdade institucional"

"Se tivesse que passar por um sítio difícil qual era o português que gostaria de ter ao seu lado para a ajudar?", pergunta Henrique Gouveia e Melo a uma feirante, numa alusão a uma frase que tem repetido nos discursos da campanha. "É difícil responder", diz a mulher, que admite que ainda não sabe em quem votar.