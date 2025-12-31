Gouveia e Melo sem máquina partidária privilegia contactos com a população

Henrique Gouveia e Melo vai encerrar a sua campanha no dia 16 de janeiro, em Lisboa, mas a sua candidatura ainda não garante se o almirante fará a tradicional descida do Chiado - uma ação de rua sempre presente nos programas dos principais partidos portugueses.

Sem uma estrutura partidária que contacte e mobilize os respetivos militantes em poucos dias, a equipa do ex-chefe do Estado-Maior da Armada diz que vai socorrer-se de voluntários e de coordenadores distritais, muitos deles sem experiência de exercício de atividade política.

Em alternativa, acredita-se que a independência será um fator "poderoso" numas eleições presidenciais "contra sete opositores partidários" e poderá compensar as dificuldades organizativas, sobretudo em termos mobilização de apoiantes.

Durante o período oficial de campanha, Gouveia e Melo terá três ou quatro eventos por dia, que serão ações de rua, visitas a empresas ou associações, ou, ainda, almoços e jantares com apoiantes. Nestes encontros com apoiantes, haverá sempre um discurso do almirante no encerramento.

Gouveia e Melo vai iniciar a volta para as eleições de 18 de janeiro, na sexta-feira, no Algarve, e no sábado estará entre Sintra e Óbidos. No domingo, terá o almoço de lançamento oficial da sua campanha no pavilhão do Bairro da Boavista, em Lisboa, após visitar a Feira do Relógio no período da manhã.

A estrada, na prática, começa na segunda-feira, em Campo Maior, no distrito de Portalegre -- uma jornada que passará por Portalegre e Viseu.

No período oficial de campanha, entre dia 04 e dia 16 de janeiro, Gouveia e Melo percorrerá todos os distritos do norte do país, mas não estará nos distritos de Beja, Évora, Guarda e Castelo Branco, nem nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Porém, segundo a sua candidatura, tanto as regiões autónomas, como os referidos distritos do interior do país, todos já foram por si visitados no período de pré-campanha.

Na sua equipa, também não é assumida qualquer aposta no sentido de se privilegiar os maiores centros urbanos ou o litoral do território nacional. Pelo contrário, procura-se salientar que a coesão territorial - com a ideia de "Portugal a uma velocidade" - é um dos principais temas da campanha do almirante, a par da saúde, da habitação, da segurança e da coesão social.

Da mesma forma, também não se assume a existência de eleitores alvo no período de campanha, embora se reconheça que o ex-chefe do Estado-Maior da Armada será mais forte entre o eleitorado idoso e do sexo feminino "de todas as faixas etárias e sociais".

Na reta final da campanha, a partir de dia 09, o almirante percorrerá os distritos de Braga, Viana do Castelo, Aveiro, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém e Lisboa.

Entre 07 de janeiro e o último de campanha, dia 16, Gouveia e Melo estará por três vezes no distrito do Porto, também por três vezes na Grande Lisboa e por duas vezes em Braga.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026, com um número recorde de 11 candidatos.

Além de Gouveia e Melo, concorrem Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

Esta é a 11.ª eleição, em democracia, desde 1976, para o Presidente da República.