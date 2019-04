Governo admite alargamento de serviços mínimos para postos de combustível

Foto: Lusa

No debate quinzenal desta quinta-feira António Costa respondeu as dúvidas dos deputados relativamente à greve dos motoristas de matérias perigosas e mostrou disponibilidade para alargar os serviços mínimos que, neste momento, só abrangem as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.



O chefe do Governo afirmou querer garantir as necessidades básicas e assegurar a legalidade.



O debate quinzenal com a oposição, no parlamento, era para debater a Segurança Social, mas Costa foi também confrontado com a greve dos motoristas de matérias perigosas por tempo indeterminado.