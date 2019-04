Combustíveis preocupam direita. António Costa admite alargar serviços mínimos

RTP17 Abr, 2019, 11:58 / atualizado em 17 Abr, 2019, 12:41 | Economia

O primeiro-ministro explicou no Parlamento que os serviços mínimos decretados pelo Governo foram os solicitados pela ANTRAM, “que considerou necessário decretar relativamente à Grande Lisboa e ao Grande Porto”.



No entanto, “perante notícias de que pode ser necessário estender esta área, o Governo está em contacto com a ANTRAM e com os sindicatos para alargar o que for necessário” a nível dos serviços mínimos para assegurar o abastecimento”.



“Estamos em diálogo com as partes para verificar se os serviços mínimos devem ser modelados em função das necessidades do país e é assim que o devemos fazer, mas sem promover o alarmismo”, pois tal levaria “a uma corrida injustificada aos postos de abastecimento, acelerando a pressão”, defendeu o primeiro-ministro.







Jerónimo de Sousa salientou a necessidade da “intervenção do Governo para a resolução do conflito” e alertou ainda para os que usam esta greve “e a forma que está a assumir para criar alarme e pôr em causa o direito constitucional à greve”.



Rio faz apelo









Faço um APELO DIRETO AO GOVERNO para que os serviços mínimos a aplicar à greve na distribuição de combustíveis se alarguem rapidamente a todo o território nacional. Não faz sentido que estejam restringidos a Lisboa e Porto. Os portugueses têm de ser todos tratados por igual. — Rui Rio (@RuiRioPSD) 17 de abril de 2019

Através da rede social Twitter, o líder do PSD declarou que “não faz sentido” que estes serviços “estejam restringidos a Lisboa e Porto. Os portugueses têm de ser todos tratados por igual”, acrescentou.

Tal como Fernando Negrão e Assunção Cristas, também Rui Rio apelou ao Governo para que os serviços mínimos “se alarguem rapidamente a todo o território nacional”.Através da rede social Twitter, o líder do PSD declarou que “não faz sentido” que estes serviços “estejam restringidos a Lisboa e Porto. Os portugueses têm de ser todos tratados por igual”, acrescentou.

António Costa esclareceu ainda que a greve dos trabalhadores levou a que apenas um avião fosse desviado pois preferiu abastecer noutro local e garantiu que o funcionamento dos serviços de aviação, de segurança e de emergência se encontra assegurado.O primeiro-ministro respondeu desta forma às preocupações de Fernando Negrão, líder da bancada parlamentar do PSD, depois de este considerar que, especialmente os transportes que dizem respeito às forças de segurança e às forças de emergência”.Negrão tinha ainda questionado António Costa sobre “como foi possível, em dia e meio, esta situação ter atingido estas proporções”, e relembrou que “os serviços mínimos foram decretados para Lisboa e para o Porto” mas não para as outras regiões do país, nomeadamente as mais turísticas, como o Algarve., por não entender se esta está preocupada por “acompanhar as reivindicações destes trabalhadores e a exigência que fazem de aumento salarial, o que seria uma novidade”, ou se está preocupada “e quer acabar com o direito à greve”.Assunção Cristas, do CDS-PP, revelou a mesma preocupação que a bancada do PSD em relação aos serviços mínimos nas várias regiões do país., não é capaz de prevenir um problema nem de antecipar um conflito, e agora também não é capaz de compreender que o país não é Lisboa e Porto e que há muita gente em todo o país neste momento muito preocupada e já sem combustíveis”, declarou.Quando questionado pela líder do CDS-PP sobre qual a reação do Governo ao ter conhecimento da greve dos motoristas de matérias perigosas, António Costa disse ter cumprido “de acordo com a Lei”.“Quando há um pré-aviso de greve no setor privado, são desencadeados os mecanismos para que as partes cheguem a acordo quanto à fixação de serviços mínimos. Na ausência de serviços mínimos acordados entre as partes, o Governo fixou os serviços mínimos.”.