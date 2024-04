Governo alega que redução de IRS anunciada por Montenegro "é factualmente verdadeira"

(em atualização)Noenviado às redações, a Presidência do Conselho de Ministros começa por recordar que, durante o debate da apresentação do Programa do Governo, Luís Montenegro anunciou “uma descida das taxas de IRS sobre os rendimentos até ao oitavo escalão, que vai perfazer uma diminuição global de cerca de 1500 milhões de euros nos impostos do trabalho dos portugueses face ao ano passado”.“Esta afirmação é factualmente verdadeira e indesmentível. É isso que acontecerá na próxima semana”, assevera o Executivo, para acrescentar que tal afirmação por parte do primeiro-ministro “corresponde cabalmente ao que consta do Programa do Governo”. Ou seja, uma “redução do IRS para os contribuintes até ao 8.º escalão, através da redução de taxas marginais entre 0,5 e 3 pontos percentuais face a 2023”.Medida, sublinha-se na nota, que constava também no programa eleitoral da AD, “no qual se estimava o mesmo valor total da medida” – num “montante de dois mil milhões de euros somando a isenção de prémios de desempenho e esta redução de taxas de IRS”.

Neste comunicado, o Governo volta a acenar com uma “redução de IRS por três vias: a redução das taxas marginais que agora se concretiza nos termos sempre propostos; bem como o IRS Jovem (até 15 por cento, exceto o último escalão) e a isenção de tributação de prémios de desempenho, que serão atempadamente aprovados”.



“Mais, as taxas marginais a aplicar constam especificadamente da propostaapresentada pelo PSD em agosto de 2023 (…) e que foram atualizadas para os novos escalões em proposta apresentada à Assembleia da República em novembro de 2023, na especialidade do Orçamento do Estado “, prossegue o Governo.“Nenhum membro do Governo ou dos partidos da coligação que o apoia alguma vez sugeriu, indicou ou admitiu outras reduções de taxas, designadamente que tivessem a mesma dimensão, mas a acrescer ao constante na Lei do OE 2024. O Governo está a cumprir rigorosamente a proposta com que se comprometeu perante os Portugueses ao longo de oito meses e, repetidamente, em campanha eleitoral”, insiste-se no texto.

“Um erro sério”

Alega ainda o Executivo de Luís Montenegro que se trata de um “erro sério” que “alguns atores políticos ou mediáticos se tenham equivocado, ficcionando outras reduções de taxas de magnitude muito diferente ou superior (e que seriam orçamentalmente irresponsáveis)”.“Um cálculo básico mostrar-lhes-ia que essa sua ficção de redução superior seria totalmente incompatível com o que o primeiro-ministro afirmou no Parlamento e com o Programa do Governo”, lê-se no comunicado.“Em vez dos 1.500 milhões de euros(2023), o impacto seria então de 2.600 milhões de euros face a 2023. Nunca o primeiro-ministro, ou o Governo, o disseram ou sugeriram”, reitera o Executivo.“Muito mais grave, porém, é a tentativa de querer disfarçar esse erro, com acusações inadmissíveis e infundadas relativamente ao Primeiro-Ministro e ao Governo, de que faltaram à verdade ou enganaram. É merecedora de cabal repúdio essa tentativa de querer disfarçar erros próprios de interpretação, cálculo ou ficção, com imputações incorretas a outros. O Governo repudia veementemente tais irresponsáveis acusações”, enfatiza o comunicado, que é rematado com a afirmação de que Governo e primeiro-ministro “foram rigorosos e leais com os portugueses”.