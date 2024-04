Mais de metade dessas 60 medidas são do Partido Socialista. Na área da saúde, tal como já anunciado, dentro de dois meses será apresentado um programa de emergência. Os professores podem contar com a recuperação integral do tempo de serviço à razão de 20% ao ano. Também as forças de segurança veem as suas reivindicações incluídas no programa do Governo.