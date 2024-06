Governo apresenta 32 medidas contra a corrupção

O Governo defendeu que tem de ficar claro que a corrupção não compensa.



Outra das medidas do plano é o agravamento da moldura penal e da duração da pena acessória de proibição do exercício de cargos públicos ou políticos.



A regulamentação dos lóbis é a matéria mais consensual entre os partidos com assento parlamentar e deverá passar por um registo de transparência e por um código de conduta.



Das 32 medidas apresentadas contra a corrupção consta também o estabelecimento de uma lista negra de fornecedores do Estado para efeitos de contratação pública.



O governo pretende ainda reduzir a fase de instrução, para que esta não se transforme num pré-julgamento, e quer rever o regime de recursos para evitar expedientes dilatórios.



O plano vai agora ser publicado no Portal do Governo para consulta pública.