Governo dá explicações sobre plano de emergência do SNS

Ana Paula Martins é ouvida depois de o Governo ter aprovado, no final de maio, em Conselho de Ministros, o plano que prevê mais de 50 medidas para serem aplicadas de forma urgente, prioritária e estrutural.





A intenção do Executivo é, após ser esgotada a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, contar com os sectores social e privado para complementar na prestação de cuidados de saúde à população.

A audição da ministra da Saúde ocorre quase duas semanas depois do início da época de verão nos hospitais. E numa altura em que o plano para o Verão ainda está a ser preparado, indicou à Antena 1 o Ministério da Saúde.O bastonário da Ordem dos Médicos critica a ausência de um plano de verão. Carlos Cortes lembra que este ano tem havido situações que não aconteceram em 2023, por isso não se compreende como é que a promessa do Governo ainda não está em funcionamento.Já a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna entende que um qualquer plano de verão não é remédio para o problema crónico nas urgências hospitalares, que já dura há vários anos. Os internistas defendem um reforço de equipas de urgência com médicos de todas as especialidades.