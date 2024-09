Governo demite presidente do IAPMEI e nomeia José Pulido Valente

No comunicado, o Ministério da Economia realça que José Pulido Valente vai liderar uma nova etapa da Agência, focada em melhorar a eficácia e o nível de serviço com as empresas.

O novo presidente tem uma carreira ligada à banca.





"O ministro da Economia, Pedro Reis, vai designar José Pulido Valente para assumir a presidência do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação", pode ler-se.





O Governo não adianta mais informações sobre a saída de Luís Filipe Guerreiro. Afirma-se apenas que se pretende, com a mudança, dar "um novo impulso" a este organismo.







A Agência para a Competitividade e Inovação tem sido alvo de críticas por causa do tempo que leva a analisar candidaturas a fundos europeus e os atrasos nos pagamentos de incentivos às empresas.