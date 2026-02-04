Graça Freitas apoia Seguro. Será "excelente Presidente" e "voz de rigor"

"Eu estou a apoiá-lo, e é a primeira vez que apoio publicamente um candidato, porque confio que o António José Seguro será um excelente Presidente, que honrará o seu compromisso com a República e com os cidadãos, e considero que isso é importante para o futuro e para o desenvolvimento do nosso país", adiantou, em declarações à agência Lusa, Graça Freitas.

A antiga diretora-geral da Saúde e uma das figuras de primeira linha durante a pandemia da covid-19 considerou ter "boas razões" para este apoio, referindo que se revê "totalmente nos valores e princípios éticos e cívicos que tem demonstrado ao longo da vida".

"Ele é de facto um humanista, eu considero que pratica a tolerância e o respeito pela dignidade da pessoa humana", disse.

Segundo Graça Freitas, estes são valores que preza muito na sua vida, apontando o candidato apoiado pelo PS como "uma voz de responsabilidade e de rigor na vida pública".

"Gostava de pedir a todos que fossem de facto votar no próximo domingo. Os nossos votos são importantes, fazem a diferença entre um tempo em que não se podia votar e um tempo em que se pode votar, e mais uma vez eu confio que António José Seguro é o homem certo para defender a República e o compromisso assumido com os seus cidadãos", pediu.

De acordo com a responsável pela Direção-Geral da Saúde no período na pandemia, o facto de Seguro estar "do lado da defesa da saúde" é também um dos motivos para este apoio.

"Acho que o António José Seguro tem as qualidades suficientes para levar a bom porto uma negociação entre os diferentes atores políticos, sociais, entre os cidadãos, a sociedade civil, entre todos, para que, com o tempo, se consiga fazer uma verdadeira remodelação do nosso serviço de saúde, para não deixar ninguém para trás", enfatizou.

Graça Freitas disse ainda que votou "desde a primeira vez que foi possível votar em Portugal" e nunca falhou "uma ida às urnas" por considerar que é uma conquista muito importante que é "o seu dever e a sua obrigação" fazê-lo.

"Mas é a primeira vez que expresso o apoio a um candidato e volto a dizer expresso porque confio nesse candidato como o melhor representante possível dos portugueses, das pessoas que vivem em Portugal e dos valores da república, das questões da ética, do respeito pela dignidade da pessoa humana, da capacidade de dialogar, de conseguir negociar, de fazer pontos", acrescentou.