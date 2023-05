Grande Entrevista. Assis defende que Galamba devia ter mantido a demissão

Frederico Pinheiro exonerado



Recorde-se que Frederico Pinheiro acusou o Ministério das Infraestruturas de pretender omitir informação à comissão de inquérito à TAP relativa à "reunião preparatória" com a ex-CEO da transportadora aérea, Christine Ourmières-Widener.

"Compreendendo o que foi a atitude do primeiro-ministro em relação a ele, compreendendo o que foi a posição do presidente da República em relação a ele, eu diria que ele", afirmou o antigo líder do grupo parlamentar socialista, referindo-se ao titular da pasta das Infraestuturas, João Galamba.Na passada sexta-feira, à margem da entrega do Prémio Camões de 2021 à escritora moçambicana Paulina Chiziane, o primeiro-ministro procurou afastar a ideia de que o Governo enfrente problemas políticos acrescidos com a manutenção de João Galamba no Ministério das Infraestruturas., redarguiu António Costa, quando questionado sobre se o ministro mantinha condições para levar por diante oda reprivatização da TAP.João Galamba quebrou na quarta-feira o silêncio. Para dizer pouco.O ministro das Infraestruturas não quis falar sobre o conflito com o ex-adjunto, dizendo que dará mais explicações em sede de comissão parlamentar de inquérito à TAP.Também na quarta-feira foi publicada em Diário da República a exoneração de Frederico Pinheiro. O ex-adjunto foi afastado por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" que lhe estavam atribuídos.Nos termos do despacho assinado por João Galamba,O ex-adjunto fora afastado da equipa do Ministério das Infraestruturas a 26 de abril, tendo já então sido invocados "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções.

O caso incluiu denúncias contra Frederico Pinheiro por alegada violência física no Ministério das Infraestruturas e furto de um computador, após ter sido demitido.



A controvérsia agudizou-se com a notícia da intervenção do SIS para a recuperação deste equipamento informático.

A 2 de maio, João Galamba apresentou a demissão ao primeiro-ministro "em prol da necessária tranquilidade institucional". António Costa não aceitou. O caso desembocou num diferendo entre presidente da República e primeiro-ministro em torno da manutenção do ministro das Infraestruturas no Executivo.



c/ Lusa