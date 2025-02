Grande Entrevista. Pedro Duarte separa ética "à prova de bala" de Montenegro de eventual "irregularidade"

, advogou o ministro dos Assuntos Parlamentares.“Acho que,”, insistiu Pedro Duarte.

Em causa está uma empresa imobiliária da qual o chefe do Executivo foi sócio e que pertence agora à sua mulher e aos filhos.



Na quarta-feira, à margem da deslocação a Brasília, para a 14ª Cimeira Luso-Brasileira, o primeiro-ministro quis mostrar-se “muito tranquilo”. E tornou a remeter mais explicações para o debate parlamentar da moção de censura apresentada pelo Chega, na sexta-feira., afirmou aos jornalistas na Embaixada de Portugal em Brasília.“Eu estou muito tranquilo,”, acentuou Luís Montenegro.

Câmara do Porto, a “cadeira de sonho”

Na entrevista conduzida por Vítor Gonçalves,“Eu gostava. Eu gostava muito de ser presidente da Câmara do Porto. Se eu pudesse citar um outro portuense que eu muito considero, o atual presidente do Futebol Clube do Porto, eu diria que, na política, a cadeira de presidente da Câmara do Porto é a minha cadeira de sonho.”, confessou.

Contrato de concessão da RTP “no curto prazo”



O ministro dos Assuntos Parlamentares abordou também o novo contrato de concessão de serviço público da RTP, adiantando que este ver ser assinado “no curto prazo”. A data desejada pelo governante é o dia 7 de março.“E não é que os anteriores governos não tenham feito o trabalho de casa. Aliás, nós beneficiámos desde logo com o Livro Branco do Serviço Público e com outro tipo de trabalhos e estudos.”, disse.

Recorde-se que o novo contrato introduz a recomendação de, tendencialmente, a RTP perder o financiamento da publicidade. Omite, todavia, a compensação a outorgar à empresa, caso a medida avance.

O plano de “modernização, de reestruturação, do caminho para o digital, de chegar a mais públicos, não dependia”, na óticao do ministro dos Assuntos Parlamentares, do fim da publicidade.

O aumento de capital está associado à dívida de 14,290 milhões de euros, por parte do Estado, à RTP. A liquidação do montante, sustentou Pedro Duarte, “já está a decorrer” e “não vai demorar muito”.

“Hoje, mais do que nunca, é essencial para a nossa democracia ter um serviço público de media, designadamente de televisão e rádio como a RTP porque aquilo que são as ameaças à democracia, a desinformação, a crise generalizada da comunicação social que a torna muitas vezes mais vulnerável. Torna ainda mais imprescindível que tenhamos um serviço público forte, robusto e que de facto tenha impacto na nossa sociedade”, rematou.