"Há por vezes um excesso de opinião" por parte de Marcelo "que condiciona o Governo"

O presidente da câmara do Porto, que cumpre o terceiro e último mandato, eleito como independente com o apoio do CDS e com o apoio também da Iniciativa Liberal, considera que a maioria de António Costa não está fragilizada, “talvez o exercício dessa maioria não esteja a ser completamente exercido”, mas tem condições para chegar ao fim, apesar da agitação social. “Seria muito anormal se isso não acontecesse”.





Sobre o futuro e uma possível coligação de direita no governo com o Chega, Rui Moreira diz que preferia que não fosse com “este Chega”, mas alerta que “marginalizar o partido, pode ser excelente para André Ventura, mas mau para o sistema político”.







Rui Moreira diz que quer cumprir este seu terceiro mandato até ao fim e que depois se retira da vida política ativa. Quanto a uma possível candidatura nas eleições Europeias, “sinto-me muito lisonjeado, mas nunca recebi nenhum convite”.A propósito da Jornada Mundial da Juventude, o presidente da Câmara do Porto lamentou que “no Porto é sempre muito difícil fazer qualquer coisa, em Lisboa, consegue-se fazer tudo” e ironiza com o caso da Jornada Mundial da Juventude.