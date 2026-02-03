Política
Presidenciais 2026
"Há trabalho a fazer". Ventura reconhece distância de Seguro mas acredita em recuperação até domingo
Em reação à sondagem da Católica, divulgada pela RTP, André Ventura considerou que esta mostra um "recuperação de seis pontos" da sua candidatura e uma perda de três pontos de António José Seguro.
Foto: Tiago Petinga - Lusa
E questionado se acha que consegue recuperar esta diferença do adversário até domingo, André Ventura salientou que "há um caminho que está a ser feito".
Ainda assim reconheceu "que há ainda trabalho a fazer", mas espera "contar com a confiança dos portugueses no próximo domingo".