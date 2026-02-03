EM DIRETO
"Há trabalho a fazer". Ventura reconhece distância de Seguro mas acredita em recuperação até domingo

Em reação à sondagem da Católica, divulgada pela RTP, André Ventura considerou que esta mostra um "recuperação de seis pontos" da sua candidatura e uma perda de três pontos de António José Seguro.

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"É evidente que há uma distância significativa", reconheceu o candidato. "Eu sabia também que partia de trás, tinha que fazer esta conquista pouco a pouco, mas acho que tem ficado claro o vazio de ideias (...) que eu acho que é possível que essa recuperação venha a acontecer com firmeza nos próximos dias".

E questionado se acha que consegue recuperar esta diferença do adversário até domingo, André Ventura salientou que "há um caminho que está a ser feito".

Ainda assim reconheceu "que há ainda trabalho a fazer", mas espera "contar com a confiança dos portugueses no próximo domingo".
