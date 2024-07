«Há um trauma no PS» com a Justiça e se for necessário o partido deve fazer «terapia coletiva»

O antigo líder parlamentar socialista reconhece que o partido, devido a diversos processos judiciais, sofre de um trauma com a Justiça e, acrescenta, em resposta à jornalista Natália Carvalho, que António Costa tinha razão quando defendeu uma separação entre a política e a justiça.A Justiça esteve no centro deste debate. Numa análise cautelosa à entrevista da Procuradora Geral da República à RTP, o deputado do PSD, António Rodrigues, criticou aquilo que diz ser o "excesso de pronúncia de casos concretos" e recusa existir uma orquestração contra o Ministério Público, conforme acusação feita por Lucília Gago.





O social-democrata defendeu ainda que o partido prefere não comentar em profundidade a entrevista da PGR de forma a garantir a liberdade de expressão.

O LIVRE recusa as acusações de Lucília Gago. O deputado Paulo Muacho afirma que as criticas públicas ao Ministério Público significam apenas que é preciso esclarecer e escrutinar a atuação aquele órgão.Com o Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano no horizonte, os deputados da oposição deixaram no programa Entre Políticos avisos ao Governo.





Sobre a decisão do Ministro das Finanças de não incluir no OE as medidas referentes ao IRS jovem e ao IRC, o socialista Eurico Brilhante Dias avisa que caso o governo insista nesses diplomas , será com o apoio do CHEGA e da Iniciativa Liberal e, por isso, "não conte com o PS para aprovar o Orçamento" para aquilo que considera ser um truque de Miranda Sarmento.

O deputado do LIVRE demarca-se do PSD, dizendo que não há uma "aproximação que seja possível". Paulo Muacho diz mesmo que o partido vai apresentar propostas, mas sabe que dificilmente o Executivo as aceitará, acusando o Primeiro Ministro de arrogância.O PSD admite que o Primeiro Ministro pode não ter as melhores condições para governar, mas que também ainda passou pouco tempo para que o Governo mostre aquilo que pode e quer fazer, daí a importância, diz, do OE para 2025.