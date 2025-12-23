Habitação. Ex-ministra do PS aponta "evidente correlação" entre medidas do Governo e aumento de preços

, diz.Em declarações na Antena 1, Marina Gonçalves lembra ainda o estudo divulgado esta semana pelo ISCTE-IUL que indica que a subida dos preços das casas tem vindo a anular as medidas adotadas pelo Governo para facilitar a compra de casa, sobretudo por parte dos jovens."Mostra a correlação entre o aumento dos preços e medidas como a isenção do IMT e o Imposto de Selo. Porque,e as famílias da classe média", sublinha.No início do ano, o tema da habitação vai regressar ao parlamento com um debate agendado para dia 9 de janeiro sobre dois dos diplomas do Governo. A ex-ministra do PS espera maior abertura do Executivo para dialogar com a oposição."Temos alertado para a necessidade de podermos fazer esse diálogo, ainda mais agora reforçado com plano que nos é apresentado pela Comissão Europeia. Até agora,em qualquer uma das esferas", alerta a ex-governante na Antena 1.No mesmo sentido, Marina Gonçalves assinala que a 9 de janeiro os deputados discutem medidas de desagravamento fiscal na oferta de habitação e de alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e apela à discussão: "Aguardamos que haja uma mudança da posição inicial do Governo de impedir qualquer diálogo na especialidade. Aguardamos que haja essa evolução".