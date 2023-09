Habitação. PS lamenta que oposição não apoie medidas e prefira "criar mais confusões"

"É com pena que registo que alguns partidos da oposição, em vez de subscreverem algumas destas iniciativas, não só não criticam o Banco Central Europeu pelas suas consecutivas decisões de aumentar as taxas de juro, como atacam o governo por mais uma vezes apoiar os portugueses", afirmou.



"O governo continua à procura de soluções. Infelizmente, a esmagadora maioria dos partidos da oposição continua centrada em criar mais confusões", acrescentou.



Questionado sobre se estas medidas não pecam por tardias, Eurico Brilhante Dias sublinha que "estas não são as primeiras medidas do governo" e explica que as medidas foram hoje adotadas "porque o BCE não inverteu a sua política e voltou a aumentar pela décima vez as taxas de juro de referência".