"Houve um recuo" de PSD e CDS. A opinião de António José Teixeira

No Telejornal , António José Teixeira sublinha que houve um recuo por parte da direita após a ameaça de demissão apresentada pelo primeiro-ministro.



O comentador realça que PSD e CDS "vão fazer exatamente o contrário" do que fizeram na especialidade. Isto porque, argumenta, aprovaram na comissão de educação a recuperação total do tempo congelado "sem garantir condições de sustentabilidade financeira".



Agora, comprometem-se com o "contrário": se não houver essas garantias, então as alterações ao diploma serão chumbadas, sublinha António José Teixeira.



"Aquilo que hoje Assunção Cristas e Rui Rio fizeram foi reduzir os danos", acrescenta.