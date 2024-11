Hugo Beirão Rodrigues é o novo líder do núcleo do Porto da Iniciativa Liberal

Além de Hugo Beirão Rodrigues, foram também eleitos a 19 de outubro Paulo Alcarva, como vice-coordenador, Matilde Rocha, como tesoureira, Nuno Salvaterra, como secretário, e João Massano, Joana Ferreira, Renato Aires, Susana Estácio Marques e Tomás Meneses como membros do grupo de coordenação local do núcleo territorial do Porto da IL.

De acordo com fonte do partido, às eleições apresentou-se uma única lista, que obteve 80% dos votos.

Em comunicado, a IL salienta que a "nova coordenação defende a necessidade de criar uma rede de influência política que permita à cidade libertar-se de amarras administrativas e avançar para uma economia mais livre e inovadora".

"Uma estratégia de influência que dê ao Porto o protagonismo necessário para atuar como uma cidade líder em inovação e desenvolvimento económico", lê-se.

Citado no comunicado, Hugo Beirão Rodrigues considera que a IL se distingue "pela coragem de implementar as reformas que outros partidos evitam, enfrentando de frente os desafios que o país vive".

"Somos um parceiro essencial, não apenas pelas ideias, mas pela determinação em executá-las com espírito liberal e energia reformista. No Porto, onde as eleições autárquicas se aproximam, estaremos prontos para liderar com a mesma coragem e visão de futuro", lê-se.

Hugo Beirão Rodrigues é formado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e possui três pós-graduações em "diferentes áreas de gestão", indica o partido.

É membro da IL desde março de 2021, com "participação ativa na vida do partido, tendo assumido diferentes cargos internos no núcleo territorial do Porto".