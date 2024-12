Foto: José Sena Goulão - Lusa

O secretário-geral do PSD acusa o PS de "saltar para o colo do Chega" no Parlamento português e na Madeira. Hugo Soares afirma que as demonstrações de cumplicidade são tantas que se torna "ridículo ouvir o discurso de Pedro Nuno Santos" sobre o combate à extrema-direita.