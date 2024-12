Parlamento da Madeira chumba orçamento, Albuquerque queixa-se de "irresponsabilidade"

O presidente do Governo Regional já reagiu, considerando que “cada partido tem de assumir a sua responsabilidade” e, por isso, vai submeter-se à moção de censura.



“Só saio do posto com a moção de censura e a única maneira de resolver esta situação é esclarecer a população [acerca] do que se está a passar”, declarou aos jornalistas.



Miguel Albuquerque considera que existiu uma “total irresponsabilidade” dos partidos que chumbaram o Orçamento, num momento em que a região tem “projetos fundamentais de desenvolvimento, como o novo hospital de Porto Santo ou os projetos do PRR”. “Tomam uma decisão destas, que vem paralisar a execução de um Orçamento a que era fundamental darmos continuidade”, criticou o presidente do Governo Regional.