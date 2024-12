Raul Vaz analisa situação na Madeira. "O problema há muito que é Miguel Albuquerque"

Foto: Sérgio Vicente - RTP

O JPP considera que a proposta é despesista e coloca a região no caminho da bancarrota. A confirmarem-se as intenções de voto já manifestadas, o orçamento vai ser chumbado.



Na leitura do comentador de Política da Antena 1, Raúl Vaz, o grande obstáculo à estabilidade política na Madeira tem um nome.



O debate em torno do orçamento arranca esta segunda-feira na Assembleia Legislativa da Madeira. Quanto à moção de censura, apresentada pelo Chega, vai ser discutida e votada na próxima semana, a 17 de dezembro.