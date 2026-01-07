Hugo Soares avisa PSD que Mendes é única escolha para evitar instabilidade

Hugo Soares discursou hoje na sessão de esclarecimento da campanha presidencial do candidato apoiado por PSD e CDS-PP, Luís Marques Mendes, e na qual também marcou presença a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

"Sim, eu vim à campanha dizer ao PSD que este é o melhor candidato para Portugal, vim dizer aos que votaram no Governo que este é o candidato mais independente", afirmou, alertando que os restantes dez candidatos querem ser "líderes da oposição a partir de Belém".

Por isso, disse a "todos os que em Portugal entendem que não deve haver instabilidade", que "não querem deitar o esforço dos portugueses borda fora ou que Portugal pare" que só têm uma escolha nas eleições de 18 de janeiro: o candidato apoiado por PSD e CDS-PP, Luís Marques Mendes.

Hugo Soares fez ainda duras críticas aos principais adversários de Mendes, lembrando palavras de André Ventura e Cotrim Figueiredo para defender que só concorrem por "imposição ou obrigação" e os acusar de "enganar os portugueses e brincar com as eleições".

Sobre António José Seguro, disse que só "foi o candidato do PS porque não havia mais nenhum", e acusou implicitamente Henrique Gouveia e Melo -- o único que não nomeou -- de ser "uma desilusão total".

"Não afirma uma ideia, mas consegue laçar lama para toda a gente", afirmou, numa das passagens mais aplaudidas da sua intervenção.

Por estas razões, defendeu, "o PSD não faz frete nenhum, esforço nenhum" para apoiar Luís Marques Mendes, dizendo não ter nenhuma dúvida de que o partido está com a candidatura do antigo líder social-democrata.