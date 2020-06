IGFEJ. Nomeação sem concurso público suscita polémica

A nomeação teve lugar apesar de esta economista ter enfrentado um processo-crime por corrupção e um processo disciplinar por alegado acesso indevido ao sistema informático do Organismo de Luta contra a Fraude e de ter acabado reformada por invalidez, total e permanente, em 2016 pela Comissão Europeia.



A invalidez, segundo a nova presidente do IGFEJ, deveu-se à depressão que enfrentava na altura e que terá passado ao fim de dois anos.



Acontece que o Sexta às 9 descobriu que, nesse mesmo ano de 2016, Rosa Tobias Sá foi a um concurso na CRESAP para este mesmo cargo. A ministra da Justiça entende que, se foi selecionada, é porque estava clinicamente apta. Mas uma junta médica da Comissão Europeia entendeu precisamente o contrário.



A CRESAP garante que não avalia a situação clínica dos candidatos.



Mas a ministra da Justiça, que é procuradora de carreira, mantém plena confiança na estranha nomeação feita em período polémico. A investigação do Sexta às 9 já levou o sindicato dos magistrados do Ministério Público a pedir a demissão desta alta dirigente da Administração Pública.