Rui Rocha considera que as duas mensagens principais de Marcelo Rebelo de Sousa foram no sentido de que políticos e o país não podem adormecer e de que haja reformas no país. O líder da Iniciativa Liberal diz que estes 8 anos de governo socialista têm sido de inação e considera Costa um "residente não habitual" que não sabe bem o que se passa no país.