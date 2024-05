IL diz Portugal não pode ter medo do crescimento da extrema-direita

Foto: Filipe Amorim - Lusa

As declarações de Rui Rocha surgem, na arruada do partido, a propósito da iniciativa do Vox em Madrid.



Rui Rocha defende ainda que é essencial tratar da questão administrativa da Agência para a Integração, Migrações e Asilo para evitar expor os imigrantes a situações de exploração e precariedade.



O Presidente da Iniciativa Liberal aproveitou também para criticar as medidas para o Serviço Nacional de Saúde.