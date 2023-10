Lusa

A Iniciativa Liberal quer introduzir no sistema eleitoral português um circulo de compensação, de modo a garantir que todos os votos contam para eleger deputados ao parlamento.

Nas últimas eleições, 730 mil votos não contaram para eleger qualquer deputado, mas, se existisse um círculo de compensação de 40 mandatos, como propõe a IL, os liberais teriam conseguido mais representantes parlamentares, tal como todos os outros partidos, com a exceção de PS e PSD, além de que os socialistas não teriam chegado à maioria absoluta.



A proposta da Iniciativa Liberal para a introdução de um círculo de compensação será apresentada na Assembleia da República depois do debate sobre o Orçamento do Estado.