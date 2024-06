IL quer auditoria às indemnizações dadas a dirigentes do Estado

Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, o deputado Carlos Guimarães Pinto explicou que tipo de situações quer ver apuradas.O deputado liberal defende que o país tem um problema com a forma como as empresas públicas gerem o dinheiro público.Carlos Guimarães Pinto aponta o caso da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, quando saiu da TAP, ou o caso da secretária de Estado da Mobilidade, que em 2015 recebeu 80 mil euros, quando saiu da CP, para assumir funções na Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.