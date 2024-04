IL quer cheque-creche para apoiar famílias

A Iniciativa Liberal vai apresentar hoje no parlamento uma medida para criar um cheque-creche para maior apoio às famílias. Rui Rocha esteve esta manhã em Algés, onde visitou uma creche.

Foi uma das bandeiras do partido durante a campanha eleitoral e um dos dez desafios apresentados, nessa altura, a Luís Montenegro.



Rui Rocha acredita que a medida vai permitir às famílias ter acesso a uma verba para escolherem o local de ensino, propõe que sejam 480%u20AC por mês.



O Presidente da Iniciativa Liberal esclarece que não deve constar, para já, do programa do governo, um programa que, diz, vai ficar aquém das expectativas.