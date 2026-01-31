IL reitera que não vai apoiar nenhum dos candidatos

"A Iniciativa Liberal já disse que não vai apoiar nenhum dos candidatos, não vai fazer campanha por nenhum dos candidatos. Isso foi a decisão que foi tomada, até porque nenhum deles representa o espaço que nós representamos: um está nos antípodos da IL, o outro também já deu sinais de que vai deixar tudo na mesma e o país precisa de uma mudança", sublinhou.

Mariana Leitão participa, ao longo do dia de hoje, na reunião do Conselho Nacional, que decorre em Coimbra, e onde serão analisados os resultados eleitorais das Eleições Presidenciais e debatida a situação política atual.

À entrada para a reunião, Mariana Leitão disse à agência Lusa que será feito um balanço do "resultado extraordinário" do candidato João Cotrim de Figueiredo, que a Iniciativa Liberal apoiou na primeira volta.

"Vamos debater um pouco aquilo que será agora o espaço que se abriu, mas também a situação em que o país se encontra, as perspetivas desta segunda volta, quem é que poderá ser o próximo Presidente da República e que impacto é que isso também terá no país", sustentou.

A líder da IL garantiu que pretendem ter uma voz ativa e continuar a fazer.

"Sabemos perfeitamente qual é o rumo que o país precisa de ter e as soluções que o país precisa. Portanto, queremos também ter aí uma voz decisiva perante o que será esse resultado", referiu.

Os cidadãos elegem o próximo Presidente da República numa segunda volta depois de António José Seguro ter obtido na primeira volta 31,11% (1.755.563 votos) e André Ventura 23,52% (1.327.021 votos).

A votação decorre em 08 de fevereiro, com o voto antecipado a decorrer já neste domingo, 01 de fevereiro.

O vencedor do segundo sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o segundo mandato em março de 2026.