Imigração: PSD acusa Pedro Nuno Santos de taticismo eleitoralista

Numa declaração política na Assembleia da República, o deputado do PSD Salvador Malheiro (na foto) acusou o PS de “falta de responsabilidade e honestidade intelectual” após a entrevista do secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, ao jornal Expresso, na qual recusa o regresso do regime de manifestação de interesse, que faciltou, em determinadas situações, a legalização expedita de imigrantes.





Na resposta, o deputado do PS Pedro Delgado Alves recusou que o partido tenha mudado de posição sobre imigração, que garantiu ser a mesma desde o início desta legislatura.



“A posição do PS sobre isto e sobre a manifestação de interesses tem sido cristalina: uma solução desenhada no passado para resolver problemas reais, de pressão sobre os consulados, (…) infelizmente é uma solução que se revelou precisar de ajustamentos e uma reconfiguração. E, por isso mesmo, o PS não propôs o regresso a este modelo. Está documentado”, disse.



Pedro Delgado Alves frisou ainda que o PS está empenhado em construir um novo regime que substitua o modelo que foi implementado pelo atual Governo, porque deixa “sem proteção e sem resposta aqueles que tentam imigrar [para Portugal] e não têm outra alternativa senão as redes de tráfico ilegal”.





(Com Lusa)