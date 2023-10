O líder do Chega anunciou, esta segunda-feira, que vai apresentar queixa no Ministério Público sobre os incidentes na manifestação pela habitação.

André Ventura disse que os deputados do Chega foram agredidos e ameaçados de morte pelos manifestantes. O presidente do partido garantiu que o Chega vai continuar a sair à rua, prometendo um protesto contra Augusto Santos Silva no Parlamento, na próxima terça-feira.