"Incompatibilidades políticas". Vereadora Ana Simões Silva anuncia desfiliação do Chega

A vereadora do Chega Ana Simões Silva anunciou esta segunda-feira a desfiliação do partido com efeitos imediatos devido a "incompatibilidades políticas intransponíveis". O Chega fica, assim, com apenas um vereador em Lisboa.





“Serve a presente comunicação para informar que hoje, dia 19 de Janeiro de 2026, apresentei oficialmente a minha desfiliação do partido Chega com efeitos imediatos”, lê-se numa nota enviada à RTP.



“Mais informo que irei assumir o mandato na qualidade de vereadora independente. Esta decisão prende-se com incompatibilidades políticas intransponíveis dentro do gabinete da vereação do partido Chega”, explicou.



Ana Simões Silva escreve ainda que não pode permanecer como “uma vereadora meramente decorativa, sem qualquer tipo de meios que permitam exercer um mandato competente em benefício da cidade de Lisboa”.





Ana Simões Silva, médica dentista de profissão, ocupou o segundo lugar da lista do Chega à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025, integrando a candidatura encabeçada por Bruno Mascarenhas, até então deputado na Assembleia Municipal de Lisboa.



Nessas eleições autárquicas, que ocorreram há cerca de três meses, o partido Chega conseguiu eleger pela primeira vez no executivo da Câmara de Lisboa, com a eleição de dois vereadores: Bruno Mascarenhas e Ana Simões Silva.





