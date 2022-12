Indemnização da TAP. Alexandra Reis abandona o Governo pela mão de Medina

Alexandra Reis demitiu-se, na última noite, do cargo de secretária de Estado do Tesouro a pedido do ministro das Finanças, no desfecho da controvérsia em torno da indemnização de 500 mil euros que recebeu da TAP. O gabinete de Fernando Medina frisa que a decisão foi tomada para “preservar a autoridades política” do Ministério num momento particularmente sensível na vida de milhões de portugueses”.