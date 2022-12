Indemnização da TAP. Alexandra Reis afirma que devolveria verba fora do "cumprimento da lei"

Em declaração escrita remetida à agência Lusa, Alexandra Reis afirma que a cessação de funções "como administradora das empresas do universo TAP" e a revogação do seu "contrato de trabalho com a TAP S.A., ambas solicitadas pela TAP, bem como a sua comunicação pública, foi acordado entre as equipas jurídicas de ambas as partes, mandatadas para garantirem a adoção das melhores práticas e o estrito cumprimento de todos os preceitos legais".

"Nunca aceitei - e devolveria de imediato caso já me tivesse sido paga - qualquer quantia em relação à qual não estivesse convicta de estar ancorada no estrito cumprimento da lei", sustenta a governante, para acrescentar que "esse princípio se aplica também aos termos" da sua "cessação de funções na TAP".



Esta polémica tem estado na base de críticas por parte da oposição

noticiou que a nova secretária de Estado do Tesouro recebeu uma indemnização de 500 mil euros por deixar antecipadamente o cargo de administradora executiva da TAP.O ministro das Finanças e o ministro das Infraestruturas emitiram também na segunda-feira um despacho conjunto em que pedem, bem como sobre o montante indemnizatório atribuído., lê-se no documento

Para justificar o pedido de informações, os gabinetes de Fernando Medina e Pedro Nuno Santos invocaram "os regimes legais aplicáveis à mencionada empresa pública, designadamente o Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (...) e o Estatuto do Gestor Público".