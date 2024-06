O correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente, está a acompanhar o jantar de todas as decisões, no qual deverão ser feitos os primeiros esboços para a distribuição do poder na União Europeia. Há contudo arestas que devem ainda ser limadas. Por exemplo, o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, deseja ver esclarecido o caso do Processo Influencer, que considera não estar completamente fechado.