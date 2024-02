Foto: Rachel Mestre Mesquita - RTP

Os indícios foram detetados em anúncios online contra o PS e o PSD, com notícias falsas dos dois partidos feitas com a mesma base e grafismo dos jornais Público e Eco. É a primeira vez que a interferência estrangeira é detetada no processo eleitoral português. A Comissão Nacional de Eleições iniciou averiguações.